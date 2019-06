Zaho en couple avec Florent Mothe, le père de son fils : ils officialisent enfin

En août 2018, Zaho annonçait la naissance de son premier enfant sur Instagram. Comblée, posant avec son bébé dans la salle de bain, la chanteuse de 39 ans avait alors révélé le prénom de son petit ange. "Quel bonheur d'être ta maman mon petit 'NAÏM'. Bienvenu dans nos vies, on t'aime très fort et moi encore plus!!!!", avait-elle écrit à l'époque. Mais à aucun moment l'interprète de C'est chelou n'avait précisé l'identité du père, un secret très bien gardé durant toute sa grossesse et même après. L'heure de la révélation est enfin arrivée !

Le 23 juin 2019, Zaho a publié une nouvelle photo d'elle avec son fils sur Instagram, sauf que cette fois-ci, le père de l'adorable petit garçon est présent. Et ce dernier n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit du chanteur Florent Mothe, avec qui Zaho a joué dans la comédie musicale La légende du roi Arthur (de septembre 2015 à juin 2016). Florent Mothe était le roi Arthur et Zaho la féé Morgane. Aucun doute n'est permis sur l'identité du chanteur de 38 ans puisque Zaho le tague dans le commentaire qui accompagne sa photo. "Félicitations à mon frère qui s'est fiancé et bienvenue à sa moitié dans la famille on vous aime #famille #fiancailles #happy #love #nofilter @florentmothe", a-t-elle écrit. Stylé avec d'imposantes lunettes de vue, Florent Mothe tient le petit Naïm, à croquer avec son noeud papillon. Zaho se tient à leurs côtés, ravissante dans un pantalon noir associé à un haut aux manches bouffantes.