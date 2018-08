Zaho maman : la chanteuse a donné naissance à son premier enfant !

Le divin enfant est né ! Ce jeudi 8 août, Zaho a annoncé la naissance de son premier enfant sur son compte Instagram. La chanteuse algéro-canadienne a publié un premier cliché de son petit garçon, révélant au passage son prénom à ses quelque 288 000 abonnés.

"Quel bonheur d'être ta maman mon petit NAÏM bienvenu dans nos vies, on t'aime très fort et moi encore plus!!!!", a-t-elle écrit en légende de cette première photo de famille. A l'image, on peut découvrir l'interprète de 38 ans déjà de retour chez elle, posant fièrement dans sa salle de bain, de la même manière qu'elle avait annoncé le sexe de l'enfant en juin dernier.