Zayn Malik évoque sa première (et mauvaise) expérience avec la douane américaine

À l'occasion de la sortie dans les boutiques de sa collection capsule réalisée en partenariat avec Versace, Zayn Malik a accordé un nouvel entretien au quotidien britannique The Evening Standard pour évoquer ses premiers pas dans la mode, sa carrière musicale, sa vie amoureuse ou encore son rapport à la célébrité et à la religion.

Ayant grandi au sein d'une famille musulmane et étant d'origine pakistanaise par son père, le chanteur de 24 ans a ainsi admis qu'il avait déjà été confronté à une situation très inconfortable du fait de son nom de famille. C'était il y a plusieurs années, lorsqu'il n'avait pas encore la renommée qu'on lui connaît aujourd'hui et qu'il se rendait pour la première fois de sa vie aux États-Unis. Arrêté par la douane américaine, le membre du groupe One Direction n'en garde pas un bon souvenir. "La première fois que je suis venu en Amérique, j'ai eu trois contrôles de sécurité avant de monter dans l'avion. Au début, ils m'ont dit que j'avais été choisi au hasard, puis après ils m'ont dit que cela avait quelque chose à voir avec mon nom, que cela signalait quelque chose dans leur système de sécurité. Ils m'ont gardé pendant trois heures, m'ont questionné au sujet d'un tas de choses folles. J'avais 17 ans, c'était ma première fois en Amérique, j'étais en plein jet lag et désorienté. La même chose s'est reproduite la fois d'après", a-t-il déclaré.

Avec Gigi, Zayn forme un couple "normal"

Conscient de la nécessité pour les autorités de procéder à de telles mesures de contrôle, d'autant plus avec les récents événements qui ont touché Londres et Manchester, le jeune Anglais a toutefois tempéré : "Je comprends le niveau de prudence, surtout en ce moment, au vu des récents événements qui se sont produits chez moi. Je comprends pourquoi ils doivent le faire. Je ne pense pas que cela vaille le coup de se mettre en colère, c'est quelque chose qui correspond au climat actuel", a-t-il poursuivi.

Dans son entretien, l'interprète de Pillowtalk s'est aussi confié au sujet de sa chérie depuis bientôt deux ans, Gigi Hadid. Après avoir admis que le top de 22 ans l'avait grandement conseillé et épaulé dans la création de sa collection capsule pour Versace, Zayn Malik a également assuré qu'ils formaient un couple tout ce qu'il y a de plus banal. Le secret d'une relation réussie ? Être soi-même, selon lui. "Je suis avec elle parce que je l'aime et j'espère qu'elle est avec moi parce qu'elle m'aime. Lorsqu'on rentre à la maison, on ne parle pas vraiment de nos m**des. On passe simplement du temps ensemble comme un couple normal, on cuisine, on regarde la télévision, on rigole", a-t-il conclu.