Zinedine Zidane : Ses quatre charmants fils exhibent leurs torses très musclés

Les abdos en héritage... Après une saison couronnée de succès avec le Real Madrid, une victoire en Ligue des champions et un nouveau titre de champion d'Espagne, Zinedine Zidane s'est octroyé des vacances très largement méritées.

Si l'ancien footballeur devenu champion du monde avec les Bleus en 1998 a d'abord passé quelques jours en amoureux avec sa ravissante épouse Véronique en Italie et en Sicile, le couple a ensuite pris le chemin de la Grèce, rejoint par ses quatre enfants, Enzo (22 ans), Luca (19 ans), Theo (15 ans) et Elyaz (11 ans).

Après avoir découvert Athènes, la grande et jolie tribu s'est installée dans une belle villa avec piscine, où Zinedine Zidane a soufflé sa 45e bougie. C'est dans ce cadre parfait de vacances que l'entraîneur du Real, sa femme et leurs enfants se sont détendus ces derniers jours. Plage et piscine au programme, des instants simples en famille que les membres du clan Zidane n'ont pas souvent l'occasion de partager tous ensemble.

Mais parce que la nouvelle saison de foot va très vite reprendre, les vacances de Zinedine Zidane et ses deux plus grands ne sont que de courte durée. L'escapade en Grèce a pris fin ce 26 juin, un départ qu'Enzo a tenu à immortaliser avec une photo et quelle photo.

Le charmant brun propose ainsi à ses quelques 903 000 abonnés de le découvrir entouré de ses trois frères au bord de la piscine. Tous posent en short de bain et tous sont taillés comme des éphèbes grecs, même le plus jeune. Abdos pour tout le monde et prix du plus beau bronzage à Enzo. Dommage que Zinedine ne pose pas avec eux pour voir si les enfants surpassent à présent leur père.