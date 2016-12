Zinédine Zidane : Son célèbre coup de boule immortalisé, Materazzi jubile

Les faits remontent à il y a une décennie, mais Marco Materazzi se plaît toujours autant à se remémorer cette journée du 9 juillet 2006.

Sacré champion du monde avec l'équipe d'Italie après avoir remporté la finale contre l'équipe de France à berlin, l'ex-défenseur de 43 ans avait vécu un match particulièrement riche en émotions. Pas seulement parce qu'il avait soulevé le trophée tant convoité de campioni ("champions"), mais aussi qu'il avait vécu un face-à-face particulièrement musclé avec Zinédine Zidane : le fameux coup de boule, qui avait valu à Zizou un carton rouge synonyme d'expulsion. C'est cette même année que le footballeur préféré des Français a mis un terme à sa carrière.

Ce mardi 20 décembre, Marco Materazzi a posté une photo très loin d'être passée inaperçue sur sa page Instagram, un cliché à la gloire de cette finale de 2006. On y découvre un petit ballon et un maillot de la Squadra Azzurra trônant devant un tableau représentant deux silhouettes : la sienne et celle de Zinédine Zidane. L'oeuvre met en scène le coup de boule échangé pendant la finale de 2006, un anniversaire que Materazzi prend plaisir à célébrer.