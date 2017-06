Zinedine Zidane : Tous ses charmants fils réunis pour son anniversaire en Grèce

Ces vacances, Zinedine Zidane ne les a pas volées. Après une saison exaltante, couronnée de succès avec la victoire de son club du Real Madrid en Ligue des Champions et le titre de champion d'Espagne décroché, le célèbre entraîneur a bien mérité ces instants de détente.

Après avoir passé quelques jours en tête à tête avec son épouse Véronique en Italie, l'ancien Bleu a retrouvé toute sa famille en Grèce, pas seulement pour profiter de vacances à six mais aussi pour célébrer une date spéciale, celle de son anniversaire. Zizou fête ses 45 ans ce 23 juin.

Ses deux plus grands fils, les charmants Enzo (22 ans) et Luca (19 ans), ont partagé plusieurs photos de leur escapade en famille à Athènes. Après avoir joué les touristes en visitant les lieux les plus incontournables telle que l'Acropole, le clan Zidane a profité d'un dîner avec vue.

Parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de prendre des photos au complet, Zinedine, Veronique, Enzo, Luca, Theo et Elyaz ont immortalisé ce repas. Le large sourire de Zinedine en dit long sur son bonheur de passer ces quelques jours avec les siens.