Zsa Zsa Gabor : Mort de l'un de ses drôles de fils adoptifs, Oliver von Anhalt

Le prince Frederic Von Anhalt, mari de Zsa Zsa Gabor, a donné une conférence de presse devant leur domicile à Bel-Air, pour annoncer que la célèbre actrice n'avait pas souffert lors de sa crise cardiaque. Le 19 décembre 2016 52261679 Zsa Zsa Gabor's husband Prince Frederic Von Anhalt holds a press conference outside their home in Bel-Air, California on December 19, 2016. Prince Frederic told the gathering media that Zsa Zsa passed away peacefully and without pain yesterday when she died of a heart attack at the age of 99.19/12/2016 - Bel-Air