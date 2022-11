"100 kilos pour 1m50" : Slimane évoque son surpoids et les difficultés qu'il a subies

À seulement 33 ans, Slimane est sans doute l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Avec quatre NRJ Music Awards, une Victoire de la musique et en prime, la naissance d'une petite fille Esmeralda en décembre 2021, Slimane en a fait du chemin depuis sa victoire à l'édition 2016 de The Voice sur TF1.

Pourtant, malgré son parcours hors-norme, Slimane garde encore quelques séquelles du passé. Celle par exemple d'avoir été un enfant obèse. Le chanteur était ce dimanche 13 novembre l'invité de Frédéric Lopez dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2 à laquelle l'humoriste Bérengère Krief et le journaliste sportif Nelson Monfort étaient aussi invités.

On me traitait de fille, de sale grosse...

Durant l'émission, Slimane s'est exprimé à coeur ouvert sur la manière dont il a vécu son obésité et le regard des autres : "Ce problème de poids a été un peu récurrent dans ma vie, a-t-il lancé. Je fais 100 kilos pour 1m50. On me traitait de fille, de sale grosse, des trucs comme ça. C'est des trucs qui te marquent surtout à un moment donné où tu es censé te construire. Et tout de suite, l'arrivée à tourner un peu dans la rigolade. Je suis le copain gentil. Et, plus le temps passe, plus je ne me reconnais plus. Ni à l'école, ni avec les gens de mon âge, ni dans ma classe." Le chanteur a également évoqué les années noires de sa scolarité : "Mes années lycées se sont mal passées. J'ai arrêté pendant un an. J'ai repris après parce que ma mère voulait absolument que j'ai le bac. Mais je n'y arrivais plus. Ce n'était pas l'endroit où il fallait que je sois."

Pour la première fois de ma vie, je rencontre des gens comme moi qui aiment chanter

Finalement, Slimane a su trouver refuge dans la musique où il a fait ses premières armes à l'âge de 12 ans lors d'une fête de quartier. "Il y a une chorale gospel qui vient chanter. Je suis fasciné parce que, pour la première fois de ma vie, je rencontre des gens comme moi qui aiment chanter. Dans les années 90/2000, dans une cité, être un mec, vouloir chanter, ça n'existe pas", témoigne-t-il.