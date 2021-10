"50 000 euros pour une nuit avec moi" : une star de Secret Story balance sur un footballeur

C'est dans les pages de Public qu'une ancienne participante de Secret Story 8 et de La Villa des coeurs brisés 2 a confié qu'un footballeur français lui a fait une drôle de proposition. Aujourd'hui âgée de 50 ans, Nathalie Andréani est à la tête d'un business très florissant sur Internet. Maman de deux grandes filles de 23 et 26 ans, l'ancienne candidate de télé-réalité, qui est suivie par plus de 300 000 personnes sur Instagram, a confié bien gagner sa vie sur différents sites et a créé sa propre plateforme, où elle partage des photos sexy. "J'ai créé un réseau social de charme totalement gratuit qui s'appelle ModelForYou où il y a à peu près 150 modèles filles (...) qui peuvent poster leurs photos et vidéos, librement. C'est une vitrine. Ça marche de mieux en mieux, il est en train d'évoluer".

Et grâce à cela, Nathalie Andréani reçoit des propositions de toutes parts : du monde du porno, de marques et même d'hommes dont un footballeur français ! "Il m'a proposé 50 000 euros pour passer la nuit avec moi. Plus d'une d'ailleurs mais j'ai refusé !", a lancé la jolie brune. "C'était un joueur de l'Équipe de France...J'étais choquée. C'est dommage, parce qu'il m'aurait plu sans qu'il me propose cet argent", a-t-elle déploré.

Côté coeur, la Corse a confié qu'elle est toujours en contact avec son ex-compagnon, Vivian. "Je suis célibataire depuis sept ans. Quand on s'est croisé en boîte, tout le monde en a parlé. J'étais choquée ! On a pourtant parlé deux secondes...On est toujours en contact, on s'appelle souvent, mais on est amis ! On ne se remettra jamais ensemble. C'est un 'non' catégorique !"

La jolie brune est toujours un coeur à prendre, malgré une romance avec un gendarme qui a tourné court. "Il avait 25 ans, mais il habitait à 1000 kilomètres, on se voyait une fois par mois. C'était pas une vraie relation", a-t-elle affirmé. Avant de conclure sur une note positive : "Aujourd'hui, je suis très bien comme je suis. Si je rencontre quelqu'un je ferai des concessions mais je n'arrêterai pas ce que je fais."