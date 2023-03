"À interdire à nos enfants !" : Carla Bruni dévoile une photo d'elle sans (aucun!) filtre et s'énerve

Loin des autres influenceurs qui ne postent que des photographies ultra-retouchées sur leurs comptes Instagram, Carla Bruni assume ses défauts et ses petites imperfections. Adepte du naturel et prête à se montrer sans maquillage sur les réseaux sociaux, la femme de Nicolas Sarkozy a souhaité dénoncer les effets des applications de retouches photos qui déforment totalement la réalité. Le 19 mars 2023, l'ancien top model a ainsi dévoilé les changements que l'on pouvait réaliser à l'aide des filtres. Inquiète, elle a dénoncé les ravages que ce genre d'applications pouvaient faire, en particulier chez la jeune génération.

En légende d'un cliché où l'on découvre un portrait d'elle avec et sans retouches, elle écrit : "Voici l'effet que nous propose ce genre de filtre... il ne s'agit plus de lisser un peu sa peau pour s'améliorer mais plutôt de faire semblant d'appartenir à la famille Kardashian ... On se demande quelle est l'époque qui prétend que la séduction se résume à un tel visage. À interdire à nos enfants !"

En commentaires, de nombreux internautes ont félicité l'ancien mannequin d'oser s'afficher sans filtre et de dénoncer ce genre de pratiques. "Carla, restez bien comme vous êtes sans tous ces filtres..", "Merci Carla... la dysmorphophobie en expansion", "I love your natural beauty", "Les mots justes chère Carla !", "Bravo et merci ! Il faut le dire et il faut lutter. Et si les adultes peuvent prendre du recul et encore, nous allons produire une génération d'enfants, d'adolescents .. qui ne vont plus s'accepter, et voudront ressembler a des filtres coute que coute. Nous créons de la dysmorphophobie et de la haine de soi à la chaine! Stop, ce cercle vicieux qui va rendre malheureux !", peut-on lire en commentaires.