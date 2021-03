Carla Bruni trop vieille pour le Botox, elle mise sur un traitement moins risqué

En France comme à l'étranger, Carla Bruni continue de promouvoir son dernier album éponyme. L'artiste a notamment mis ses talents de mannequin à profit en posant pour l'édition espagnole du magazine Vanity Fair et son numéro du mois d'avril 2021. Tout en prenant la pose en tenues de créateurs, l'ancienne première dame s'est confiée sur son passage à l'Elysée, sur les déboires judiciaires de son mari Nicolas Sarkozy (qu'elle soutient inconditionnellement) ou encore son rapport au temps qui passe. Pour l'ex-top model de 53 ans, pas question de céder à l'appel du bistouri.

Carla Bruni avoue avoir "peur de vieillir et aussi de mourir". Mais ce n'est pas parce qu'elle est une belle femme que les effets du temps qui passe sont plus désagréables : "Je me considère comme une femme normale. La beauté est très relative, l'ancien mannequin a-t-il expliqué. J'ai vu tellement de femmes magnifiques qui n'ont pas de charme... Savez-vous ce qui est vraiment sexy ? Le charme. Et cela n'a rien à voir avec l'âge. J'essaye de garder le mien. Je regarde Jane Fonda et je me dis : "Je veux être comme elle. Tellement captivante que les hommes et les femmes pensent : "Peu importe, je veux avoir 80 ans."" Et quand Jane Fonda et le charme ne suffisent plus, il y a toujours les filtres Instagram, que Carla Bruni utilise avec dérision.

Pour ce qui est de la chirurgie esthétique, la mère d'Aurélien (19 ans) et Giulia (9 ans) maintient que cela n'est pas pour elle. "Le Botox n'est pas bon à mon âge. A 30 ans oui, mais à mon âge le problème n'est pas les rides, mais de tout garder à sa place, a-t-elle affirmé avec humour. Vous pouvez mettre du Botox partout, mais ce qui tombe, tombe. En fait, le Botox aggrave les choses."