"A la limite du harcèlement sexuel" : Marine Lorphelin malmenée par des médecins à l'hôpital, elle raconte

Élue Miss France en décembre 2012, Marine Lorphelin a aujourd'hui retrouvé sa vie d'avant à l'exception près qu'elle tourne dans de nombreuses publicités télévisées et qu'elle exerce parfois le rôle de chroniqueuse à la radio. Quand on lui parle de son règne de Miss France, la belle brune n'évoque que des bons souvenirs. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose pendant un an...

Dans un entretien exclusive accordé à nos confères de Télé-Loisirs, la jeune femme de 29 ans s'est néanmoins souvenue d'un gros point noir. Après avoir rendu sa couronne, la belle a repris ses études de médecine. Mais au cours de son cursus, elle a souffert de beaucoup de préjugés concernant son ancien statut de reine de beauté. En particulier lors de ses stages en hôpital. "On ne m'a rien laissé passer ! On me demandait même d'en faire deux fois plus. Cela a pu être difficile à vivre par moments... De plus, l'hôpital était un milieu encore extrêmement sexiste à mon époque. Cela a pu évoluer un peu. Je me rappelle d'un stage en particulier, où je me rendais à reculons, jamais maquillée, hyper masculine, en jean et gros pull", a-t-elle d'abord raconté au média.

Je vous laisse imaginer les remarques que j'ai entendues !

Malgré tous ses efforts pour ne pas attirer l'attention sur elle, Marine Lorphelin a dû faire face à certains comportements très déplacés. "Ex-Miss France, je vous laisse imaginer les remarques que j'ai entendues ! L'attitude de certains médecins a parfois été à la limite du harcèlement sexuel", a-t-elle révélé avant de rassurer ses interlocuteurs : "Heureusement, cela n'a pas été toujours le cas et j'ai aussi croisé de la bienveillance."

Aujourd'hui, celle qui a été élue Miss Bourgogne 2012 avant de décrocher la couronne nationale a terminé ses études et exerce en médecine générale. Folle amoureuse de son fiancé Christophe, elle prévoit également de se marier d'ici peu. Heureuse et pleinement épanouie aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle Marine Lorphelin a mis toutes ces mauvaises expériences au placard !