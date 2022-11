"Après presque 9 mois d'attente..." : Anne Alassane (Masterchef) accueille un nouveau bébé dans sa vie !

Des cadeaux du ciel qui doivent certainement remplir le coeur de joie de la jeune femme. Ces naissances ont d'autant plus de saveur qu'elle connait la douleur immense de perdre un enfant. En 2012, deux de ses six enfants sont tragiquement morts : Rose (4 ans) et Louise (2 ans). Les fillettes sont décédées lors d'un incendie accidentel qui s'était déclaré dans sa ferme-auberge La Pays'Anne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. C'est un allume gaz qui aurait tout provoqué tandis que Rose et Louise étaient à l'étage en train de jouer dans leur chambre. Anne Alassane, qui était en train de travailler dans sa ferme-auberge située juste à côté, a tenté tant bien que mal d'intervenir mais l'accès à la chambre était impossible. Lorsque les policiers ont finalement réussi à les sortir de là, il était déjà trop tard.

Malgré son deuil impossible, la maman de Mathilde (25 ans), Laura (20 ans), Joséphine (18 ans) et Victor (16 ans) a eu deux autres filles par la suite : Margaux (8 ans) et Amélie (7 ans). "Je ne veux pas oublier mes filles et jamais je ne les oublierai. J'ai eu deux autres petites filles mais elles n'étaient pas des enfants de remplacement. Mais c'était dur, j'ai forcément comparé", reconnaissait-elle dans Ça commence aujourd'hui, en 2021.