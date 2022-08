Anne Alassane (Masterchef) : Que devient la première gagnante du concours au destin tragique ?

Après sept ans d'absence, le concours Masterchef fait son grand retour à l'antenne. C'est France 2 qui a eu l'idée de raviver le programme en recrutant Agathe Lecaron à l'animation et en composant le jury d'Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou (finaliste de la saison 1). Le lancement est attendu ce mardi 23 août et dévoilera les 18 candidats prêts à se battre pour la victoire finale. En attendant d'en arriver là, nos confrères du Parisien ont pris des nouvelles des gagnants des précédentes saisons, dont Anne Alassane fait partie.

Il s'agit de la première gagnante de Masterchef en 2010. Depuis cette époque, Anne Alassane en a fait du chemin. Elle a notamment ouvert son restaurant, Le Lanaud dans la région de Limoges qui propose des spécialités limousines à base de produits locaux. La jeune femme gère en parallèle un food truck toute l'année, pour lequel elle a pu recruter dix-sept employés. "MasterChef a changé ma vie. J'ai d'abord ouvert une ferme-auberge, puis je l'ai revendue pour ouvrir le Lanaud", a-t-elle expliqué au Parisien. Lorsqu'elle n'est pas derrière les fourneaux, Anne Alassane prend la plume. Elle a écrit quatre livres, dont le dernier autour de la cuisson au barbecue est sorti tout récemment, en avril dernier.

Le drame qui a bouleversé sa vie

Côté vie privée, tout n'a pas été rose pour la célèbre cheffe. En 2012, elle a notamment connu le drame de sa vie. Cette année-là, elle a perdu deux de ses six enfants : Rose (4 ans) et Louise (2 ans). Les fillettes sont tragiquement décédées lors d'un incendie accidentel qui s'était déclaré dans sa ferme-auberge La Pays'Anne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. C'est un allume gaz qui aurait tout provoqué tandis que Rose et Louise étaient à l'étage en train de jouer dans leur chambre. Anne Alassane, qui était en train de travailler dans sa ferme-auberge située juste à côté, a tenté tant bien que mal d'intervenir mais l'accès à la chambre était impossible. Lorsque les policiers ont finalement réussi à les sortir de là, il était déjà trop tard.

Malgré son deuil impossible, Anne Alassane a eu deux autres filles par la suite : Margaux (8 ans) et Amélie (7 ans). "Je ne veux pas oublier mes filles et jamais je ne les oublierai. J'ai eu deux autres petites filles mais elles n'étaient pas des enfants de remplacement. Mais c'était dur, j'ai forcément comparé", reconnaissait-elle dans Ça commence aujourd'hui en 2021.