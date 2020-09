Anne Alassane : Son tatouage en l'honneur de ses deux filles décédées

C'est un 2 janvier que le terrible drame avait eu lieu. En 2012, Anne Alassane, grande gagnante de la saison 1 de Masterchef deux ans auparavant, a perdu deux de ses six enfants : Rose (4 ans) et Louise (2 ans). Les deux fillettes sont mortes par asphyxie après qu'un incendie s'est déclenché dans sa ferme-auberge, La Pays'Anne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Un accident bouleversant pour la célèbre chef qui ne s'est jamais réellement remise de la disparition de ses petites princesses, nées de son mariage avec Issifou. C'est pourquoi elle a décidé de toujours les avoir près d'elle, sous la forme d'un tatouage.

Un hommage permanent qui permet d'alléger un peu son chagrin. Dans les colonnes de France dimanche, Anne Alassane décrit : "Au milieu, un très beau portrait de mes deux petites qui sont au ciel." Un dessin qui se mêle à ses nombreux autres tatouages, elle qui garde une trace sur son corps de chaque instant important de sa vie. "Sur le bras droit, c'est un phoenix qui compte beaucoup pour moi, car il signifie renaître de ses cendres, cette résilience dont j'ai eu besoin à plusieurs moments de ma vie", confie-t-elle. Le bras gauche est quant à lui "plus fantastique". Mais il y a aussi sa jambe gauche entièrement tatouée et dédiée à l'Afrique, un pays cher à son coeur. Sans oublier le dos, consacré à des images de dragons, son signe chinois. "Il ne reste plus beaucoup de place...", reconnaît-elle.

Il est rare qu'Anne Alassane accepte d'évoquer Louise et Rose, préférant parler de sujets plus joyeux comme son rôle de grand-mère à seulement 44 ans ou encore son nouveau compagnon, Kader. Mais il y a certains jours où il lui est impossible de ne pas faire allusion à ses petites filles. Notamment à la date de leur anniversaire. Le 11 août dernier, Anne Alassane leur adressait d'ailleurs un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. "Comment ne pas fêter votre anniversaire commun chaque 9 ou 10 août ? Comment calmer la douleur ? Tant d'années après le coeur en miettes comme à la première seconde. Vous grandissez dans nos esprits, on vous aime", écrivait-elle sur Instagram, recevant alors une multitude de bons sentiments de la part de ses abonnés.