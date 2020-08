Anne Alassane inconsolable : hommage à ses filles décédées il y a 8 ans

L'année 2012 restera l'une des plus difficiles pour Anne Alassane. En janvier, la gagnante de la saison 1 de Masterchef (TF1, en 2010) a perdu deux de ses six enfants à l'époque : Rose (4 ans) et Louise (2 ans). Les fillettes ont trouvé la mort dans un incendie accidentel qui s'était déclaré dans sa ferme-auberge La Pays'Anne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Lundi 10 août 2020, la cheffe de 44 ans leur a rendu un bel hommage à l'occasion d'un événement spécial.

Le 9 et 10 août, Rose et Louise auraient dû fêter leur douzième et dixième anniversaire. Émue, Anne Alassane leur a adressé un vibrant hommage sur Instagram. "Comment parler de vous ? Comment expliquer le manque de chaque jour ? Comment vivre la vie sans vous alors que chaque seconde j'imagine celle que nous aurions pu avoir ? Comment ne pas fêter votre anniversaire commun chaque 9 ou 10 août ? Comment calmer la douleur ? Tant d'années après le coeur en miettes comme à la première seconde. Vous grandissez dans nos esprits, on vous aime #mesamours #neufetdixaout #anniversaire #louiseetrose#lejourcommelanuit #deuil #victorhugo", a-t-elle écrit.

Afin d'illustrer sa publication, elle a posté une image sur laquelle était inscrite la citation de Victor Hugo (extrait de Demain dès l'aube) : "Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit."

Bouleversés par ce bel hommage, ses abonnés n'ont pas tardé à lui apporter leur soutien en ces jours difficiles.