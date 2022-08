Masterchef : Yves Camdeborde s'emmêle les pinceaux, la drôle de séquence

Après sept ans d'absence, le concours Masterchef a fait son grand retour à l'antenne dans la soirée de mardi 23 août 2022. C'est France 2 qui a récupéré les commandes du programme anciennement diffusé sur TF1. Pour l'occasion, la chaîne a fait confiance à Agathe Lecaron pour l'animation et a fait appel à Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou (finaliste de la saison 1) pour composer le jury. Ce sont 18 candidats qui se sont lancés dans l'aventure dans l'espoir de remporter la compétition culinaire. Et dès le début, plusieurs éliminations sont survenues.

En effet, lors de la première épreuve, chaque chef supervisait une équipe de trois candidats et ne pouvait en retenir que deux sur trois. Kim Lihn devait notamment impressionner Yves Camdeborde. Pour cela, elle a décidé de cuisiner des oeufs mollets avec des champignons accompagnés d'un crumble de graines de sarrasin. Malheureusement, la jeune femme n'a pas su gérer son temps et l'épreuve s'est terminée avant qu'elle ne puisse faire son dressage. Kim Lihn a alors tenté de se rattraper au moment de la dégustation en demandant au chef si elle pouvait "dresser devant lui". Demande acceptée, non sans embarras. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous dis oui, évidemment !", a-t-il lâché, tout en lui souriant et avec bienveillance.

Yves Camdeborde a ensuite pu juger son plat, qu'il a trouvé très bon. Mais, dans un soucis d'équité, il lui a rappelé qu'elle n'avait pas totalement respecté les règles. L'as des fourneaux s'est toutefois quelque peu emmêlé les pinceaux avec son vocabulaire. "Pour être totalement translucide avec vous, vous le savez, vous n'avez pas fini dans les temps...", lui a-t-il signalé sans se rendre compte de son erreur, lui qui voulait certainement dire "transparent".

Une petite faute qui a en tout cas beaucoup amusé les internautes. "Yves Camdeborde, Madame Soleil du dictionnaire", s'est par exemple gentiment moqué l'un d'entre eux.