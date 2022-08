Agathe Lecaron : Son mari a été en couple avec une célèbre animatrice

Agathe Lecaron est la pétillante présentatrice de Masterchef sur France 2. L'émission est de retour mardi 23 août avec Yves Camdeborde, Thierry Marx et Georgiana Viou en tant que membres du jury. Animatrice connue depuis longtemps, elle file le parfait amour avec François Pellissier... qui a été en couple avec une autre présentatrice très connue.

Mariée à François Pellissier depuis 2015, Agathe Lecaron a eu deux enfants avec lui, Gaspard (né en mars 2014) et de Félix (né mai 2016). Si la belle blonde de 48 ans est bien connue du grand public notamment grâce à l'émission Les Maternelles, son époux, lui, pas du tout. Ce que l'on sait de lui c'est qu'il travaille aussi pour la télévision et une chaîne concurrente : TF1. Directeur Général Délégué de TF1 Production, Directeur Général Délégué de TF1 Production en charge des départements sports, formats courts et bandes-annonces puis Directeur des Acquisitions des Droits Sportifs, il s'est ensuite vu confier la Direction Générale de TF1 Production. Et en 2019, il est Président exécutif de TF1 PUB, Directeur des Sports du Groupe TF1 ainsi que Président de TF1 Entertainment. Rien que ça !

D'ailleurs, c'est avec une animatrice de ce groupe qu'il a eu une relation amoureuse avant de connaître Agathe Lecaron. Il s'agit de Carole Rousseau... Ancienne présentatrice justement de Masterchef lorsque le programme était diffusé sur TF1 de 2010 à 2012. Elle est connue aussi pour avoir présenté Enquête sous haute tension (C8) ou Jeudi Reportage sur la même chaîne.

C'est dans l'émission Les Enfants de la télé en 2021 que cette relation amoureuse passée avait été dévoilée. Il avait même été précisé que Carole Rousseau et François Pellissier n'avaient pas d'enfant ensemble. C'est avec un autre que la brune, aujourd'hui âgée de 54 ans, est devenue mère. Elle a refait sa vie avec l'avocat Arnaud Silvio Rossi avec qui elle s'est mariée en 2011. Deux ans plus tard, elle a donné naissance à des jumeaux, Luchino et Vittorio (9 ans).