Agathe Lecaron accusée de tromper son mari après avoir reçu un sexto en direct

La séquence est devenue virale. Le 21 novembre dernier, Agathe Lecaron était aux commandes d'un nouveau numéro du Journal des Maternelles (France 5). L'animatrice a surpris tout le monde en recevant un texto coquin en plein direct sur son plateau. Un SMS provenant de son chroniqueur Benjamin Muller. "T'es trop bonne aujourd'hui", lui a-t-il envoyé accompagné d'un émoji aubergine très suggestif. "C'est très gênant, quand mon mari va tomber dessus...", avait alors enchaîné Agathe Lecaron très gênée.

La joyeuse bande a vraisemblablement réussi à berner le public puisque toute l'histoire n'était en réalité rien d'autre qu'une blague. La jolie blonde de 45 n'entretient donc aucune relation extraprofessionnelle avec Benjamin Muller et elle est toujours aussi épanouie avec son mari. Lors d'une interview accordée au magazine Closer, elle est revenue sur l'engouement provoqué par cette séquence. "Avant chaque émission, on fait un prégénérique. Souvent, les sketchs passent inaperçus, mais celui-ci a fait plus de 3 millions de vues. Tout le monde a cru que Benjamin Muller m'envoyait un vrai SMS, alors que tout était programmé !", rappelle-t-elle, amusée. À la question de savoir comme son mari, François Pellissier, le directeur général délégué de TF1 Production, avait réagi, Agathe Lecaron assure qu'elle est tout à fait libre de ses actions. "Suite au sketch de l'aubergine, il a reçu plusieurs messages lui demandant si ça ne le dérangeait pas que je le trompe... Mais comme il a de l'humour, il ne me fait aucune remarque."

Pour rappel, Agathe Lecaron et François Pellissier sont en couple depuis de longues années et se sont unis en 2015 lors d'une cérémonie intime qui a réuni leurs plus proches amis. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants, Gaspard et Félix, nés en 2014 et 2016.

