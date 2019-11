Agathe Lecaron très gênée, elle reçoit un sexto en plein direct

L'émission matinale de France 5, Le journal des Maternelles a le don pour obtenir des situations cocasses. Depuis 2016, c'est Agathe Lecaron qui est aux commandes et propose avec son équipe des conseils aux parents dans l'éducation de leurs enfants, ou sur la vie de couple. Des sujets qui peuvent parfois provoquer de franches rigolades. Ce jeudi 21 novembre 2019, c'est pourtant davantage le malaise qui s'est installé sur le plateau.

Alors que la maman de deux enfants se vantait de son extérieur très fleuri en montrant des photos sur son téléphone portable, un message est apparu. "Moi, j'ai un camaïeu de couleurs d'automne extraordinaire dans mon jardin..." explique-t-elle lorsque tout d'un coup, la caméra capte le SMS qu'elle reçoit. Et surprise, il s'agit d'un texto coquin de la part de son chroniqueur Benjamin Muller : "T'es trop bonne aujourd'hui" a-t-il envoyé accompagné d'un émoji suggestif.

Agathe Lecaron, choquée, se met alors à rire nerveusement et semble ne plus savoir quoi faire face à son invitée qui ne réagit pas du tout. "Oups, mode avion" ironise l'auteur de ce sexto. "C'est très gênant, quand mon mari va tomber dessus..." enchaîne la jolie blonde de 44 ans avant de préciser qu'il s'agit bien évidemment de "second degrés".

Rassurez-vous, elle n'entretient donc aucune relation extra professionnelle avec Benjamin Muller. Il s'agissait en réalité d'une boutade de mon matin. En effet, depuis quelques temps, Agathe Lecaron s'amuse à réaliser des pré-génériques avant le début de son émission. L'occasion pour elle de jouer la comédie avec des sketchs toujours plus hilarants les uns que les autres et pour son public d'avoir un nouveau rendez-vous à ne pas manquer.