Agathe Lecaron, moment de gêne en plateau : "C'est l'ex-femme de mon mari !"

Moment de gêne dimanche 7 février 2021 dans Les Enfants de la télé sur France 2... Laurent Ruquier recevait la chanteuse Camélia Jordana, le DJ Martin Solveig, l'humoriste Booder et l'animatrice Agathe Lecaron. Et, sans s'en rendre compte, il a créé un léger malaise sur le plateau en évoquant une célèbre animatrice qui n'est autre que l'ex-femme de l'époux d'Agathe Lecaron !

Booder a raconté sa carrière ratée de footballeur. C'est alors que Laurent Ruquier lui a dit qu'il a rêvé d'être Maradona... mais aussi l'animatrice Carole Rousseau, qu'il avait parodiée par la passé. "C'est l'ex-femme de mon mari !", balance alors Agathe Lecaron en pleine émission. Fou rire général des invités, tandis que la présentatrice de La Maison des Maternelles (France 4) feint d'être gênée. "Là, il y a quand même un truc...", lâche-t-elle, précisant que l'ex-couple n'a pas eu d'enfant.

De son côté, Laurent Ruquier assure qu'il n'avait aucune volonté de nuire à qui que ce soit en évoquant la parodie de Carole Rousseau par Booder. "Je n'ai pas choisi Carole Rousseau par hasard, uniquement pour vous embêter, vous imaginez bien...", a-t-il expliqué.

Agathe Lecaron et Carole Rousseau ont aimé le même homme

Rappelons qu'Agathe Lecaron partage la vie de François Pellissier, directeur général délégué de TF1 Productions. Le couple a célébré son mariage en 2014, et a depuis accueilli deux adorables enfants : Gaspard (6 ans) et Félix (4 ans et demi). La petite famille est sur un nuage... "J'ai perdu mon cynisme et je suis devenue un buvard à émotions. La maternité a été une révélation (...). Et j'ai rencontré le bon papa", confiait l'animatrice en 2016 à Télé 7 Jours à propos de sa nouvelle vie.

Après sa rupture avec François Pellissier, Carole Rousseau a retrouvé l'amour dans les bras de l'avocat Arnaud Silvio Rossi, qu'elle a épousé en 2011. Deux ans plus tard, la jolie brune a donné naissance à des jumeaux, Luchino et Vittorio (7 ans). D'adorables garçons que le couple a eu via un parcours difficile de fécondation médicalement assistée. "Ma bataille fut longue. C'était émotionnellement lourd, j'avais l'impression d'être un cobaye de la médecine alors que je voulais juste être prise en charge, écoutée, dorlotée, comprise", avouait-elle à Gala en décembre 2018.