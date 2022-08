Mort de Sébastien Demorand (MasterChef) : un célèbre ami se remémore sa disparition "violente"

Au mois de janvier 2020, le monde culinaire a grandement été secoué. À l'époque, Sébastien Demorand nous quittait à l'âge de 50 ans. Le célèbre critique gastronomique est décédé des suites d'une longue maladie à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Il était bien connu du grand public pour avoir participé à l'émission MasterChef en tant que juré. C'est en 2010 que Sébastien Demorand est apparu pour la première fois dans le programme de TF1, aux côtés des autres membres du jury Frédéric Anton et Yves Camdeborde.

Forcément, le retour de MasterChef à l'antenne, sur France 2 cette fois, peur rappeler quelques souvenirs. C'est le cas pour Yves Camdeborde, qui a rejoint le casting de la nouvelle saison lancée ce mardi 23 août. "Je participe à cette émission aussi pour lui. Avec Sébastien, on se connaissait avant MasterChef mais on y a passé quatre années très fortes. Ç'a été assez exceptionnel", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Star.

Très marqué par la mort de son camarade, Yves Camdeborde s'est servi du tournage de MasterChef pour guérir ses blessures. "Son départ a été très dur pour moi parce qu'on l'a accompagné jusqu'au bout. Ç'a été très violent. Assez étonnamment, ce programme m'a aidé à faire le deuil de Sébastien. Je ne sais pas l'expliquer. D'ailleurs, lors de mon speech au premier jour de tournage, j'avais besoin d'en parler aux candidats. J'avais besoin de faire la paix avec cela", a-t-il avoué.

Une fois cette page tournée, Yves Camdeborde a pu pleinement profiter de l'aventure, aux côtés de Thierry Marx et Georgiana Viou (finaliste de la saison 1 de MasterChef, ndlr). "C'est vraiment de la bonne humeur, de la joie et de la gentillesse. Contrairement à ce que j'avais vécu auparavant, il n'y avait aucune compétition entre les candidats. Jamais", a souligné le chef professionnel. Ainsi, il ne serait pas du tout contre l'idée de rempiler pour une nouvelle saison. "On va déjà laisser passer la première (rires). Il faut qu'elle fonctionne. Mais s'il y a effectivement une deuxième saison, bien sûr ! Vu ce qu'on a vécu, je serai hypocrite de répondre que je vais y réfléchir", a-t-il conclu.

MasterChef, ce mardi 23 août dès 21h10 sur France 2