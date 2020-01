Sébastien Demorand : Mort à 50 ans du juré de Masterchef et frère de Nicolas

C'est une bien triste nouvelle que vient d'annoncer Le Point. Selon les informations de nos confrères, Sébastien Demorand est mort mardi 21 janvier 2020 des suites d'une longue maladie à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, alors qu'il n'avait que 50 ans.

Le critique gastronomique français avait été révélé au grand public grâce à l'émission culinaire de TF1 Masterchef. C'est en 2010 qu'il est apparu pour la première fois dans le programme, au côté des autres membres du jury Frédéric Anton (3 étoiles au Pré Catelan à Paris) et Yves Camdeborde (Le Comptoir du Relais à Paris). Il s'est rapidement fait remarquer pour ses looks flashy et son fort caractère. Le public se souvient encore de ses nombreuses répliques piquantes.

Sébastien Demorand était le fils du diplomate Jacques Demorand et de Jacqueline Bouaniche. Il est le frère du journaliste et animateur de radio Nicolas Demorand et de la sculptrice Catherine Demorand. Diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ) à Paris, il avait intégré la rédaction d'Europe 1 en tant que reporter, puis présentateur des journaux en 1993. Dans les années 2000, il a participé au guide gastronomique Gault & Millau et a notamment collaboré avec les magazines Zurban, Régal ou Fooding. Il a également été chroniqueur sur RTL et pour le magazine L'Optimum.

En 2016, il a monté un projet de "cave-cantine-épicerie", baptisée Le Bel Ordinaire. l'établissement a ouvert ses portes le 14 mars 2017. La cuisine était dirigée par le chef Nicolas Fabre.