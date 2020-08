Anne Alassane (Masterchef) en couple avec un ex-candidat : elle officialise

En janvier 2012, Anne Alassane a dû faire face à un drame. Un incendie accidentel s'est déclaré dans sa ferme-auberge La Pays'Anne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Deux de ses six enfants à l'époque, Rose (4 ans) et Louise (2 ans), y ont trouvé la mort. Un douloureux sujet que la gagnante de la saison 1 de Masterchef (TF1, en 2010) n'a pas souhaité évoquer lors de son interview pour Gala, ce qui est parfaitement compréhensible. En revanche, la restauratrice et mère de famille de 44 ans a annoncé deux bonnes nouvelles.

Cheffe du restaurant Le Lanaud, Anne Alassane passe le plus clair de son temps aux fourneaux. Mais elle n'oublie pas l'essentiel : sa famille, qui lui apporte un grand bonheur au quotidien. Depuis la tragédie, elle est devenue l'heureuse maman de Margaux (7 ans) et Amélie (6 ans). Durant le confinement, elle n'a donc pas eu le temps de s'ennuyer quand elle était à la maison car tous ses autres enfants, à l'exception de Mathilde (24 ans), étaient présents. Elle a aussi eu la chance de passer un peu plus de temps... avec l'une de ses petites-filles. Car oui, elle est devenue grand-mère.

"Oui, avec tout le monde, sauf ma grande, Mathilde, 24 ans, qui a un appartement à 100 mètres de chez moi dans lequel elle vit avec sa petite fille Anaya, bientôt 3 ans. Née prématurée [à cinq mois et demi, NDLR], elle est très fragile des poumons, elle est donc restée très confinée. On essayait de se voir un peu, on se faisait des coucou de loin sans s'embrasser. Sinon j'ai vécu avec mes cinq enfants, Laura, 20 ans, son compagnon Bastien et leur fille Mia, 2 ans, Joséphine, 18 ans, Victor, 16 ans et les deux petites dernières Margaux, 7 ans, et Amélie, 6 ans", a confié Anne Alassane quand on lui a demandé si elle était confinée avec sa famille nombreuse.

Anne Alassane en couple

Mamie gaga, l'ancienne candidate de Masterchef a bien du mal à être éloignée de ses petites-filles, qui lui apportent encore plus d'amour dans sa vie. "C'est chouette car on n'a que les bons moments, même si je trouve parfois dur d'être séparée d'elles, plus que de mes propres enfants. Je suis très mère poule, parfois je pleure quand elles partent", a-t-elle poursuivi.

De l'amour, elle en a également à revendre grâce à son compagnon Philippe Mesuron, qu'elle a présenté dans le magazine. L'ancien attaché de presse passionné de cuisine s'est inscrit à Masterchef en 2010, moment où il a rencontré Anne Alassane. "Avec Anne, on s'est rencontrés lors des castings de Masterchef en 2010 à Toulouse et on ne s'est plus quittés. Le feeling est passé tout de suite car on partage les mêmes valeurs. (...) Elle n'a pas changé, elle a toujours gardé les pieds sur terre malgré la disparition de ses deux filles. C'est une femme courageuse, toujours aussi battante, souriante, drôle, créative. Le mot qui la résume le mieux c'est 'la force tranquille'. J'ai une véritable affection pour elle", a-t-il confié.

Après avoir participé à Masterchef, Philippe Mesuron a créé des tables d'hôtes et écrit le livre Le foie gras dans tous ses états (Editions Albin Michel). Comme lui, Anne Alassane défend les produits du terroir. On comprend donc pourquoi la mayonnaise a tout de suite pris entre eux.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 6 août 2020.