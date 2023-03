"Arrête, tu fais ch**r !" : Artus filme sa très discrète femme Sarah à son insu, pour afficher publiquement "sa rechute"

Il y a plusieurs années maintenant qu'Artus a trouvé la femme de ses rêves en la personne de Sarah, une libanaise qui n'évolue pas du tout sur la scène publique contrairement à lui. La brunette est même farouchement contre l'idée de s'exposer et, en ce sens, elle n'accompagne jamais l'humoriste à ses événements ni ne souhaite apparaître sur ses réseaux sociaux. Artus se plaît néanmoins à l'afficher de temps en temps en vidéo, notamment pour révéler sa personnalité quelque peu obsessionnelle.

À la fin du mois de février justement, alors qu'il recevait son ami Jérémy Ferrari chez lui, l'ancien finaliste de Danse avec les stars a partagé ce qu'il a drôlement appelé "la rechute de sa femme" sur Tiktok. "Le timing parfait ! Jérémy, qu'est-ce que tu viens de dire ?", commence-t-il sa vidéo. Et pour son camarade humoriste de répondre : "J'ai dit : 'Artus, est-ce que tu aurais du bain de bouche, parce que j'ai mangé des oignons'". Le comédien a alors enchaîné en révélant l'idée originale, bien pensée et complètement inattendue qu'a eu Sarah.

Quand tu viendras à la maison, tu pourras...

"Ce à quoi j'ai répondu : 'Oui on a du bain de bouche' et ce à quoi Sarah a répondu : 'Il y a des brosses à dents d'invités'. Parce que, qu'est-ce qu'elle a acheté ? Regarde, dans l'escalier, parce que nos douze brosses à dents ne suffisaient pas : des brosses à dents d'invités ! Regarde moi ça, je crois que tu vas pouvoir choisir ta couleur et écrire ton petit nom. Ce sera ta brosse à dents ! Quand tu viendras à la maison, tu pourras te brosser les dents", a adressé Artus à Jérémy Ferrari avant de se demander : "Et il y a un dentifrice d'invité ou c'est le même que le nôtre ?". "Non il n'y en a pas, c'est le dentifrice normal", a répliqué Sarah.

Artus a par la suite tenté de la filmer mais elle était bien loin de vouloir se prêter au jeu et s'est même agacée de son insistance. "Arrête, tu fais chier !", lui a-t-elle d'ailleurs lancé en se cachant le visage. Sarah s'est plus tard dirigée vers l'étage de leur maison et, à ce moment-là, son mari a réussi à capter furtivement son visage.