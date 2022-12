Artus : Très rare apparition de sa femme Sarah, atteinte de "psychopathie", il l'affiche en vidéo

Voilà plusieurs années maintenant qu'Artus a trouvé l'amour en la personne de Sarah, qu'il a fini par épouser en 2018. Une femme qui n'évolue pas du tout comme lui sous le feu des projecteurs, bien au contraire. Elle n'apparaît même jamais sur les réseaux sociaux de son homme ni ne l'accompagne lors de sorties publiques. Au cours de la semaine, l'humoriste a toutefois décidé de l'afficher en révélant ses traits de caractère quelque peu obsessionnels.

Sur TikTok, Artus s'est en effet amusé à partager le côté "psychopathe" de sa compagne lorsqu'il s'agit de rangement. "Ma femme est au téléphone avec une copine, j'en profite pour vous montrer la psychopathie de mon épouse... niveau rangement. Elle défonce tout le monde !", a-t-il assuré. Le comédien a ensuite ouvert un tiroir pour étayer ses propos, rempli de feutres, crayons et autres stylos, impeccablement rangés et alignés. "Là on est plutôt sobres", a commenté Artus. "Mais c'est-à-dire que là où il y a les manteaux...", a-t-il ensuite déclaré en ouvrant son placard où se trouvent à disposition plusieurs masques, triés par couleur.

Immersion dans l'intimité d'Artus et sa femme

Artus a également fait un petit tour dans sa cuisine, où épices, couteaux, et vaisselle y étaient parfaitement rangés là encore et où rien ne déborde. Même chose dans leur salle de bain. "On est dans une épicerie, je peux tout vous vendre, et j'ai tout en 148, vous voyez ? S'il y a une pandémie, nous on ne bouffera pas mais on sera propres", s'est-il gentiment moqué en filmant les nombreux produits.

Autre coin de leur maison plus insolite : leur tiroir à briquets. "Chez nous, ne t'avises pas de poser ton briquet ailleurs que dans le tiroir à briquets où d'ailleurs on en a beaucoup trop !", a-t-il réagi en dévoilant le fameux tiroir. Et c'est ce dernier coin qui a suscité le plus d'intérêt à en croire une seconde vidéo d'Artus. "J'ai lu vos commentaires et il y en a beaucoup qui ont dit que le tiroir à briquets n'était pas bien rangé", a-t-il fait savoir. Et de continuer en parlant de sa femme : "Ça l'a énervée... enfin gentiment hein. Et du coup....". Artus dévoile ensuite son épouse, de dos, en train de ranger le tiroir à briquets. Sur sa lancée, Sarah s'est également attaquée au "PQ et au sopalin" qu'elle stock dans leur salle de bain.