"Bravo my love" : Adriana Karembeu maman célibataire, sa fille Nina épatante l'aide à passer le cap

Adriana Karembeu est bel et bien de retour sur Instagram et compte partager son nouveau quotidien avec sa communauté. Le 5 janvier 2023, c'est un nouveau tendre moment en compagnie de sa fille Nina (4 ans, fruit de son ancienne union avec Aram Ohanian) qu'elle a dévoilé.

La sculpturale blonde de 51 ans est de nouveau un coeur à prendre. Fin décembre 2022, elle a annoncé qu'Aram Ohanian et elle ne formaient plus un couple. Depuis, hors de question pour Adriana Karembeu de se morfondre. Elle compte bien garder le sourire et sa petite fille Nina l'aide grandement à garder le cap. Elle profite de chaque moment passé en compagnie de sa merveille. Après avoir partagé l'une de leurs sorties à la plage, c'est une autre de leurs activités qu'elle a dévoilée.

Les internautes ont en effet pu découvrir une vidéo de Nina, de blanc vêtue, en train de faire du golf. Après s'être concentrée la fillette, qui a ses longs cheveux coiffés en natte, a réussi à lancer la balle. De quoi rendre Adriana Karembeu fière. "Bravo my love", peut-on lire en légende de la publication. Cette journée a semble-t-il été épuisante puisque le soir-même, c'est une photo de sa fille en train de dormir dans ses bras qu'elle a mise en ligne. La présentatrice de France Télévisions a pris soin de cacher son visage avec l'une de ses mains. "Sleeping already", peut-on lire. Un message accompagné de coeurs.

"C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", avait-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc de son ex et elle, avec un grand sourire, le 27 décembre dernier. Une rupture survenue après huit ans de mariage. Malgré cela, ils feront tout pour préserver leur fille Nina afin qu'elle continue à s'épanouir.