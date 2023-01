"C'est aux alentours de..." : Delphine Wespiser dévoile le salaire d'une Miss France

En parallèle des Miss France, il y a aussi les Mister France. Bien moins connue, cette élection couronne pourtant un jeune homme chaque année au même titre que son célèbre homologue féminin. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 26 janvier 2023, l'actuel roi de beauté, Lenny Tabourel a pu discuter avec Delphine Wespiser (Miss France 2012) des différences considérables entre les deux concours.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Miss France et Mister France sont loin d'avoir tous les deux les mêmes avantages... Pourrie gâtée, la reine de beauté cumule les cadeaux en tous genres au moment de son sacre. C'est le cas pour la belle Delphine Wespiser qui n'a pas hésité à énumérer la liste des présents reçus à l'époque de son élection. "Il y a des voitures, des parures de robes, des parures de bijoux en diamants, il y a des iPad, des ordinateurs, un appartement (pendant un an, ndlr), un salaire pendant un an aussi et beaucoup de voyages", a-t-elle révélé provoquant ainsi l'admiration sur le plateau.

Des inégalités marquantes

Mais ce n'est pas tout ! Consciente d'avoir été privilégiée, l'ancienne reine de beauté a également dévoilé le salaire de Miss France. "C'est aux alentours de 4 500 euros, je crois. Et il n'y a pas encore les droits d'image dedans, parce qu'à la fin de l'année, on reçoit une grosse enveloppe pour tous les droits à l'image de ce que l'on a fait", a-t-elle expliqué.

De son côté, Lenny Tabourel a eu quelques cadeaux mais rien de comparable à la gagnante de Miss France. "Moi je suis reparti en train avec ma valise", a-t-il lâché avec humour, faisant ainsi rire Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Néanmoins, il a ensuite assuré avoir reçu quelques cadeaux. "Si, si, on a eu quelques cadeaux de partenaires justement, des partenaires pour des costumes, je ne peux pas dire les marques forcément, mais des partenaires de sous-vêtements. J'ai pu faire des voyages, j'ai fait mon petit voyage en Guadeloupe, donc c'était vraiment pas mal", a-t-il conclu avec le sourire. Une expérience dont il garde tout de même un excellent souvenir donc.