Lenny Tabourel, Mister France 2022, victime de harcèlement : "J'étais obèse, on me dénigrait"

Un mois après le sacre de Diane Leyre, Miss France 2022, la gent masculine a elle aussi eu droit à sa cérémonie. Le 22 janvier dernier, Lenny Tabourel, Mister Méditerranée 2021, était élu Mister France 2022. Un succès et surtout une belle revanche pour le jeune homme de 23 ans. S'il dévoile fièrement ses abdominaux et sa plastique parfait sur les réseaux sociaux, Lenny Tabourel n'a pas toujours été fier de son corps, transformant l'enfance, censée représenter la légèreté et l'insouciance, en véritable cauchemar : "J'étais obèse, a affirmé Lenny Tabourel dans l'émission L'instant de Luxe 2.0. Je subissais du harcèlement, des moqueries. On me dénigrait. J'étais très très très gros". Trop complexé, le natif d'Avignon refusait même d'être pris en photo : "J'allais à la plage en pull. J'avais vraiment honte. On n'aura pas les photos de quand j'étais petit et obèse parce que je demandais à mes proches de ne pas prendre de photos. J'avais vraiment honte de mon corps. J'étais hyper complexé."

En pleine adolescence, vers "14-15 ans", Lenny Tabourel ne supporte plus d'être le souffre-douleur de ses camarades de classe. Un déclic s'enclenche et il commence une transformation : "J'en avais marre des moqueries, de me faire harceler, qu'on me pointe du doigt parce que j'étais gros. [...] Je n'ai pas essayé de me suicider et tout ça, mais je me suis dit 'Stop'. Il faut que je leur montre qu'ils se trompent. Ça ne sert plus à rien qu'ils se moquent de moi parce que du coup je vais essayer de m'améliorer." Ce défi qu'il s'est lancé pour se sortir de l'enfer de son enfance, Lenny Tabourel l'a réussi puisqu'il est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus beau de France.

Pas de secret pour arriver à ses fins, Mister France 2022 a expliqué avoir combiné alimentation équilibrée et sport quotidien pour perdre du poids et atteindre son objectif : "Je fais très gaffe à ce que je mange. Il y a deux recettes : la détermination et croire en ses rêves." Quid du statut amoureux de Lenny Tabourel ? S'il ne dévoile rien sur une éventuelle vie de couple, il déplore le manque de sincérité des messages qu'il peut recevoir depuis qu'il a été élu : "Quand on reçoit des demandes, c'est plus par intérêt pour l'écharpe que pour la personne." Un gros indice sur son célibat ?

Cliquez ICI pour retrouver l'interview complète de Lenny Tabourel, Mister France 2022, dans l'émission L'Instant de Luxe 2.0.