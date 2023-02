"C'est handicapant" : Jarry doté d'un "pénis énormissime" ? Il évoque son anatomie sans aucun complexe !

Invité sur la chaîne Youtube de Rosa Bursztein, dans l'épisode 2 de l'émission L'1 dans l'Autre, Jarry s'est prêté au jeu en dévoilant quelques détails croustillants de sa vie intime. Toutes les deux semaines, la jeune femme invite une ou un artiste à commenter des extraits de films pour adultes et poursuit la conversation de manière décomplexée sur la sexualité. L'humoriste, acteur, metteur en scène, animateur et chroniqueur, qui prépare son nouveau spectacle pour l'année 2024, a ainsi été amené à évoquer les dimensions du sexe de ses partenaires.

On dit que ce n'est pas la taille qui compte. Il semblerait que ce critère soit tout de même crucial pour Jarry, tout bonnement apeuré par les micro-pénis. "Alors ça je vomis", a-t-il expliqué. "C'est une b*te d'enfant, comment tu peux être excité par ça, c'est pas possible ! Jamais de ma vie ça ne m'est arrivé. Jamais. Je pense que si c'était arrivé, j'aurais dit 'Écoute, on va oublier ce qui vient de se passer, et je vais te donner un bon chirurgien...'" Mais l'inverse, à savoir une verge immense, n'est pas non plus tout ce qu'il y a de plus optimal.