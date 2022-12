Jarry en couple et papa : ce que l'on sait de l'homme qui partage sa vie depuis plus de 10 ans

Jarry enchaîne les projets, que ce soit sur scène ou à la télévision. Les téléspectateurs ont notamment eu le bonheur de le voir sur TF1 en tant que juré de Mask Singer. Et ce jeudi 15 décembre 2022, c'est sur M6 qu'il fera le show dans le nouveau volet du Grand Restaurant, baptisé La Guerre de l'étoile. Si dans la fiction de Pierre Palmade, il forme un couple avec l'acteur Rayane Bensetti, dans la vie, c'est un autre homme qu'il aime. Une relation qu'il souhaite préserver.

Ne comptez en effet pas sur Jarry pour dévoiler son jardin secret. Il met un point d'honneur à préserver ceux qu'il aime. Ainsi, le public ne connaît ni le nom, ni le visage de celui qu'il aime depuis plusieurs années. Mais, à l'occasion du tournage du documentaire Jarry, millésime incontrôlé diffusé sur C8 en 2017, l'humoriste de 45 ans a fait de rares confidences sur sa moitié. "Je crois qu'il m'a appris que quelqu'un pouvait avoir envie de vivre avec moi au quotidien. Quand je l'ai rencontré, c'était évident. Et encore aujourd'hui, je me dis qu'il arrive à vivre avec moi, c'est forcément quelqu'un de formidable. Parce que je ne suis tellement pas simple", avait-il déclaré. Mais il n'avait pas souhaité en dévoiler davantage pour protéger l'homme de sa vie, des esprits fermés notamment.

Car, comme cela a pu être le cas pour Christophe Beaugrand par exemple, Jarry a déjà été victime d'attaques homophobes. "Je suis menacé de mort parce que je suis papa, homosexuel ayant des enfants, donc ça fait un an et demi, deux ans, que je suis menacé. 'On va te retrouver, on va vous brûler, on ne peut pas laisser deux enfants se faire sodomiser par des hommes...'", révélait-il lors de son passage dans Ca commence aujourd'hui, en décembre 2020. Il avait également expliqué dans Ca ne sortira pas d'ici (France 2) que son compagnon et lui s'étaient tournés vers la GPA aux Etats-Unis car en France, l'adoption pour un couple d'hommes est compliquée : "On vous donne des enfants 'à particularités' comme ils disent, Ce qui est absolument ignoble dans ce pays en 2019."

Rappelons que leurs jumeaux, dont on ne connait pas les noms, sont nés en juin 2016. Une paternité qu'il dévoile parfois, toujours discrètement, sur Instagram.