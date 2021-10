Jarry en couple : sa rencontre avec son compagnon une évidence, rares confidences

Il a souvent le coeur à rire et à aimer. En dehors de ses pitreries télévisuelles, Jarry est un homme et un papa comblé. Depuis le mois de juin 2016, il élève ses deux enfants jumeaux, issus d'une GPA, avec son compagnon. Mais qui est la personne qui partage sa vie, son quotidien et certaines de ses responsabilités ? Il est bien difficile de dénicher des informations à son propos tant le couple et discret. Et pourtant. Dans le documentaire Jarry, millésime incontrôlé, l'animateur acceptait d'en dire un peu plus sur la fois où leurs chemins se sont croisés.

"Je crois qu'il m'a appris que quelqu'un pouvait avoir envie de vivre avec moi au quotidien, expliquait-il sur C8. Quand je l'ai rencontré, c'était évident. Et encore aujourd'hui, je me dis qu'il arrive à vivre avec moi, c'est forcément quelqu'un de formidable. Parce que je ne suis tellement pas simple." S'il refuse d'en dévoiler davantage à propos de son compagnon, ce n'est pas uniquement pour le plaisir du mystère ou de la discrétion. Il est primordial, pour Jarry, de protéger les siens des esprits fermés qui le menacent.

Depuis qu'il est père, l'humoriste reçoit des messages horribles quasiment tous les jours. "Je suis menacé de mort parce que je suis papa, homosexuel ayant des enfants, donc ça fait un an et demi, deux ans, que je suis menacé, révélait Jarry sur le plateau de Faustine Bollaert en décembre dernier. "On va te retrouver, on va vous brûler, on peut pas laisser deux enfants se faire sodomiser par des hommes...'" Si les amoureux ont fait le choix de la GPA, c'est pas désir de paternité, bien sûr, mais aussi parce que l'adoption, en France, par un couple d'hommes, est infernale et traitée de manière peu glorieuse par les administrations. "On vous donne des enfants 'à particularités' comme ils disent, dénonçait-il, il y a peu, dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici. Ce qui est absolument ignoble dans ce pays en 2019." Peu importe la voix, Jarry et son chéri ont trouvé, à leur manière, la route vers un bonheur certain.

