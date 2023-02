"C'est la pire !" : Julia Paredes, une photo d'elle avant chirurgies dévoilée, elle est méconnaissable

Ce vendredi 17 février 2023, Julia Paredes était l'invitée de Jordan De Luxe, dans son émission Chez Jordan (C8) pour la promotion de son livre Comment je vis avec l'endométriose (sorti le 26 janvier dernier). Et au cours de son interview, la jeune femme de 33 ans a évoqué ses opérations de chirurgie esthétique. Une photo d'elle avant de passer sur le billard a d'ailleurs été dévoilée.

Alors qu'elle était en Martinique lors d'une année sabbatique, elle a vécu une rupture très douloureuse. A l'époque, on lui a proposé pour se faire de l'argent de poche d'être serveuse en boîte de nuit. "Après, j'ai commencé les opérations de chirurgie esthétique. Et là bizarrement on m'a dit : 'Est-ce que tu veux passer de serveuse à danseuse' Ca payait mieux, donc j'ai dit oui", a-t-elle confié au présentateur. Elle a ensuite avoué qu'elle pouvait gagner environ 300 euros en une soirée, juste pour danser. "On n'était pas nues. Bon après bien sûr c'est gogo-danseuse...", a précisé Julia Paredes.

Est ensuite venu le moment d'évoquer le sujet chirurgie esthétique. Jordan De Luxe a tout d'abord annoncé à son invitée qu'il allait dévoiler une photo avant/après chirurgie. "Tu as pris la pire. C'est celle que tout le monde montre dans les médias. Donc forcément on dit : 'Sorcière, sorcière.' Parce que ça a été pris la nuit, j'étais très fatiguée. Le nez était compliqué. Il avait une énorme bosse, il était long", a lancé Julia Paredes en découvrant le montage.

J'ai eu le droit à Pinocchio, Cyrano de Bergerac

La maman de Luna (5 ans) et Vittorio (1 an) a ensuite expliqué qu'elle ne prônait pas la chirurgie à outrance. "Mais quand on a un complexe et que ça te gâche la vie pendant des années fais-le, ça existe. J'ai eu le droit à Pinocchio, Cyrano de Bergerac pendant des années. Pendant mes années collège et lycée. Du coup, ça te rentre dans la tête. Et là, tu te dis : 'Tu peux te faire opérer, tu le fais.'", a poursuivi la belle brune.

Ainsi, Julia Paredes a fini par sauter le pas, pour 3 500 euros et l'assume. Elle a également déjà dévoilé qu'elle avait eu recours à deux augmentations mammaires (pour environ 10 000 euros), qu'elle avait refait ses dents (pour environ 10 000 euros) et faisait des injections.