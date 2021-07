Julia Paredes maman pour la 2e fois : le visage de son fils dévoilé, un bébé déjà plein de qualités

Le retour à la maison fut assurément un soulagement pour Julia Paredes qui a vécu un accouchement plutôt compliqué, comme elle a pu le faire savoir. Mais la jolie brune n'en a pas tout à fait fini avec les hôpitaux puisque son dernier rendez-vous chez le médecin lui apportait de mauvaises nouvelles...

"C'est encore un coup dur parce que je me dis que je ne vais jamais m'en sortir avec cette santé. Pendant l'accouchement, j'ai fait un oedème très important qui s'est infecté. Voilà pourquoi je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'assoir. Je mange debout depuis que j'ai accouché. Et ça me fait très mal. Il m'a dit que ça c'était transformé en abcès ou en streptocoque je ne sais pas quoi. Que ça pouvait être très grave et qu'il fallait opérer. Donc mardi je vais au bloc", a-t-elle confié avec émotion il y a quelques jours. Une dernière épreuve à traverser avant de profiter pleinement de ses enfants.