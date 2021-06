Julia Paredes maman pour la 2e fois : elle dévoile le prénom original de son fils et une photo

La journée du 25 juin 2021 restera à jamais gravée dans les mémoires de Julia Paredes et son ex-compagnon Maxime Parisi. Ce matin, les candidats de Mamans & Célèbres ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon qui s'est fait désirer. Et il a fallu attendre un peu avant de découvrir son doux minois ainsi que son prénom.

"On vous présente notre fils en post ce soir. Je vous raconte mon accouchement bientôt. Le pré-accouchement était un enfer, mais l'accouchement en lui-même parfait. Pas mal de péripéties et de peur en tout cas. Mon bébé va bien, maman aussi", a écrit Julia Paredes en légende d'une photo d'elle en train de prendre la main de son bébé. Ces derniers jours, la belle brune de 32 ans souffrait en effet de nombreuses contractions. Malheureusement, son col ne s'ouvrait pas, elle devait donc se montrer patiente. Mais il y a deux jours, n'en pouvant plus, elle a appelé son gynécologue en urgence pour lui demander un décollement des membranes. Cela n'ayant rien changé, elle a donc eu le droit à un déclenchement dans la soirée du 24 juin. Ce n'est que vers les coups de 11h qu'elle a accouché et elle comptait donc bien se reposer ensuite car depuis la veille, elle n'avait pas mangé et avait passé sa soirée à vomir.

Ses abonnés ont donc dû attendre quelques heures avant d'enfin découvrir le prénom du bébé. Les parents de Luna (4 ans) ont fait un choix original puisqu'ils ont misé sur Vittorio. "C'est avec une immense joie qu'on vous annonce l'arrivée de notre petit Vittorio Parisi. Il est né ce matin à 9h54 et pèse 3kg680, je vous raconte bientôt en story mon accouchement, qui n'a pas été de tout repos et vous donnerai aussi plein de petits conseils que j'ai eu par les sages-femmes ici qui ont été super ! Ça peut servir aux futures mamans. Merci au personnel de l'hôpital qui nous ont bien aidé. Nous sommes sur notre petit nuage, depuis le temps qu'on l'attendait ce deuxième bébé miracle. Maintenant nous avons hâte de le présenter à sa grande soeur et au reste de la famille. Merci à vous tous pour vos messages de félicitations", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle, la mine fatiguée, tenant son bébé endormi dans les bras.