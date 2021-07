Julia Paredes émue aux larmes : complication après l'accouchement, une opération prévue

Le 25 juin 2021, Julia Paredes a donné naissance à son deuxième enfant. Un petit garçon que son ex(?)-compagnon Maxime Parisi et elle ont prénommé Vittorio. Bien qu'elle soit un peu moins présente sur les réseaux sociaux depuis, la candidate de Mamans & Célèbres a pris le temps de partager une nouvelle en story Instagram, le 1er juillet. Et elle n'était pas bonne.

"C'est avec une immense joie qu'on vous annonce l'arrivée de notre petit Vittorio Parisi. Il est né ce matin à 9h54 et pèse 3kg680, je vous raconte bientôt en story mon accouchement, qui n'a pas été de tout repos et vous donnerai aussi plein de petits conseils que j'ai eu par les sages-femmes ici qui ont été super", a notamment écrit Julia Paredes le soir de son accouchement. Si elle n'a pas eu le temps de raconter son accouchement depuis, celle qui est aussi la maman de Luna (4 ans) a fait de tristes révélations en début d'après-midi, ce jeudi.

La brune de 32 ans avait rendez-vous chez le médecin. Et malheureusement pour elle, les nouvelles n'étaient pas bonnes. "Je sors de chez le médecin. C'est encore un coup dur parce que je me dis que je ne vais jamais m'en sortir avec cette santé. Pendant l'accouchement, j'ai fait un oedème très important qui s'est infecté. Voilà pourquoi je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'assoir. Je mange debout depuis que j'ai accouché. Et ça me fait très mal. Il m'a dit que ça c'était transformé en abcès ou en streptocoque je ne sais pas quoi. Que ça pouvait être très grave et qu'il fallait opérer. Donc mardi je vais au bloc", a-t-elle expliqué, émue aux larmes.

Cette intervention a une conséquence que la jeune maman - qui est atteinte d'endométriose - aurait préféré éviter. En effet, elle va être contrainte de tirer son lait afin que Vittorio se nourrisse au biberon. "Je ne voulais pas tout de suite", a-t-elle précisé. Mais elle se rend bien compte qu'elle n'a pas le choix. Nul doute qu'elle pourra compter sur le soutien de ses proches et sur celui de ses abonnés pour lui redonner un peu le moral.