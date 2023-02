"C'est le dernier vu mon âge" : Miss Dominique annonce être enceinte de son troisième enfant

On peut dire que Miss Dominique est la pro en ce qui concerne les retours télévisés marquants. Après avoir dévoilé sa deuxième grossesse dans Incroyable talent 2021, l'ancienne candidate de Nouvelle Star a annoncé une grande nouvelle à l'occasion d'une interview, pour son retour dans nos petits écrans pour les 20 ans de Nouvelle Star.

Les 15 et 22 février 2023, M6 diffuse des émissions spéciales pour célébrer les 20 ans de Nouvelle Star. Ainsi, d'anciens candidats emblématiques ont répondu présent pour marquer le coup, ainsi que des membres du jury. Le public aura ainsi le plaisir de retrouver Myriam Abel (qui, on l'espère, ne fera pas une fois de plus parler d'elle pour son physique), Julien Doré, Christophe Willem ou encore Amel Bent. Miss Dominique, qui a participé à la saison 4 sera aussi de la partie. L'occasion pour nos confrères de Voici de l'interviewer. Et la chanteuse a fait une grande révélation sur sa vie privée.

Miss Dominique a en effet révélé qu'elle est enceinte de son troisième enfant. "J'ai un petit poisson qui nage dans le bocal. Voilà, c'est le dernier vu mon âge", a-t-elle confié. Elle n'a en revanche pas donné de détails concernant son terme. Reste donc à savoir si les téléspectateurs découvriront son baby bump à la télévision, lors des 20 ans de Nouvelle Star.

Une deuxième grossesse dévoilée à la télé

Le public avait eu l'occasion de voir son ventre bien arrondi dans Incroyable Talent, le 24 novembre 2021. Miss Dominique avait révélé qu'elle attendait une petite fille (prénommée Judith). "Normalement c'est prévu dans cinq semaines, donc on va essayer de ne pas perdre les eaux sur scène", avait-elle déclaré sur le plateau avant d'interpréter un titre de Whitney Houston, comme lors de son audition pour Nouvelle Star. La professeure de chant est également l'heureuse maman d'un garçon prénommé Jeffrey.

Toutes nos félicitations à Miss Dominique et l'homme qui partage sa vie (et dont elle n'a jamais dévoilé l'identité).