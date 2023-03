"C'est pareil chez vous aussi ?" : Shy'm maman de Tahoma, un petit garçon très en forme, peut-être trop

Révélée en 2005 grâce au titre Histoire de luv', en featuring avec K. Maro, Shy'm est par la suite devenue une véritable star de la pop et du R'n'B en France, dégommant alors tout sur son passage.

Une expression à prendre au pied de la lettre pour parler de son fils Tahoma, né le 22 janvier 2021 d'une relation que la chanteuse a toujours gardée secrète. En effet, sa célèbre maman vient de partager ce lundi 14 mars une vidéo Instagram de son bébé en train de démolir un jeu de construction. "C'est pareil chez vous aussi ?", a-t-elle demandé à ses abonnés, en ajoutant des emojis qui représentent tous le même sentiment : la fatigue !

Mais si son enfant, visiblement très éveillé, lui demande beaucoup de temps et d'énergie, c'est avant tout un bonheur immense qu'elle ressent à ses côtés. "Je ressens un amour absolu que je n'avais jamais connu avant. C'est quand même assez fou et assez dévorant. Tu découvres des parties de toi, des émotions que tu ne connaissais pas avant. Je l'ai dans la peau pour la vie ! Et c'est fort, c'est intense !", a-t-elle déjà confié dans l'émission Insomnie sur France.tv.

Je ne peux plus m'en foutre

Mais avoir un enfant représente également beaucoup de stress et d'inquiétude : "Avec cette naissance est née une angoisse qui sera là à vie mais elle n'est pas forcément négative. De cette angoisse je ne pense pas pouvoir être totalement libre comme j'ai pu l'être avant qu'il soit là. Je ne peux plus m'en foutre comme avant car maintenant, toutes mes décisions me concernant concernent aussi mon enfant".

Pour rappel, Tahoma est le premier enfant de Shy'm. Dans les colonnes de Platine magazine, en 2015, la célèbre interprète d'Et alors avait expliqué vouloir en avoir depuis ses "quinze ans". Mais elle attendait encore "le bon", avant de se lancer. Chose qui s'est donc produite par la suite. A noter que par la passé, Shy'm a formé un couple très médiatisé avec le célèbre tennisman Benoît Paire. Une relation qui a duré de 2015 à 2019.