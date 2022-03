Shy'm, maman de Tahoma : "Avec cette naissance est née aussi une angoisse..."

La chanteuse Shy'm est devenue maman le 22 janvier 2021. La date d'une joie immense pour l'ex jurée de Danse avec les stars, qui a aussi fait naître en elle une angoisse, un sentiment qui la poursuivra toute sa vie...

Plus le temps passe, plus l'ex de Benoît Paire en dévoile un peu plus sur son petit garçon et la relation si particulière qui les unit pour toujours. L'artiste de 36 ans avait mis plusieurs mois a rendre officiel le prénom de son petit garçon. Il s'agit de Tahoma, un choix dont la jeune femme est très fière. "J'aime bien le côté mixte du prénom Tahoma : le fait qu'il se termine par un A et que ce soit un garçon. J'aime l'idée que ce ne soit pas un prénom genré" déclarait-elle dans le Journal des femmes. Un nouveau rôle de maman que la chanteuse cherche encore à appréhender avant d'envisager une deuxième grossesse. "Je ne connais pas encore tout du premier. Enchaîner avec un deuxième enfant, ça serait un peu tôt. Mais je ne mets pas un point final" confiait-elle.

Cette semaine sur Instagram, la chanteuse a été interviewée sur la page Instagram shym.armyoff. L'occasion pour la chanteuse de parler de son fils. Cette naissance a chamboulé le quotidien de la jeune femme, comme pour toutes les mamans. Mais plus encore, Shy'm reconnaît que son petit à faire naître en elle une nouvelle vision de la vie, un attachement plus fort. "Et en même temps je me sens encore plus enchaînée à la vie, à son côté terrien, aux vraies choses, aux vraies valeurs, aux vraies émotions, parce que c'est lui qui m'y rattache forcément."

En toute honnêteté, l'interprète de Et Alors ! évoque aussi ses peurs de maman : "Avec cette naissance est née aussi une angoisse qui sera là, je pense, à vie, mais qui n'est pas forcément négative. Mais en tout cas, elle est là, et je pense qu'elle est obligatoire. Et de cette angoisse, je pense que je ne pourrais pas être totalement libre, comme j'ai pu l'être, avant qu'il soit là."