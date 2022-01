Shy'm maman : quel est le prénom de son fils ?

Véritable consécration pour Shy'm, la chanteuse de 36 ans a donné naissance à son premier enfant en janvier 2021. Très discrète sur son compagnon, dont elle n'a toujours pas officiellement révélé l'identité, l'interprète des titres Victoire et Femme de couleur a pourtant accepté de dévoiler le prénom de son précieux petit garçon. L'artiste, née sous le nom de Tamara Marthe, a souhaité appeler son bébé Tahoma. Interviewée par le Journal des Femmes le 28 octobre 2021, la jolie brune qui a joué dans la série Profilages en 2020 a expliqué pourquoi elle avait choisi ce prénom si particulier.

J'avais envie d'un prénom original

"Je me souviens que c'était sur le tournage de mon clip qui s'appelle Ensemble, et à ce moment, j'avais dans l'idée de l'appeler Tao. Je parle du prénom avec mon styliste, j'étais encore enceinte, et il me dit que son cousin s'appelle Tahoma. Vu que j'avais déjà entendu le prénom Tao sur quelques enfants, j'ai trouvé Tahoma très joli et poétique. J'avais envie d'un prénom original" a-t-elle confié. De plus, l'ex-membre du jury de l'émission Danse avec les stars a indiqué qu'elle aimait le fait que ce prénom se termine par un A, qu'il soit mixte et non "genré".

Éprouvant déjà un amour inconditionnel pour son bébé, celle qui a été victime d'une grossesse extra-utérine par le passé s'est d'ailleurs fait tatouer le prénom de son fils ainsi que sa date de naissance au niveau du cou. Un symbole fort pour cette maman qui révélait également, lors de cette interview, qu'elle avait choisi le prénom de son enfant trois semaines seulement avant sa naissance.

Sur Instagram, la chanteuse qui a animé l'émission Nouvelle Star en 2017 dévoile régulièrement des clichés de son fils, tout en veillant à toujours dissimuler son visage. Un choix clairement assumé pour cette jeune maman qui tient à protéger son enfant, mais aussi son amoureux des médias.