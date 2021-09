Shy'm maman gaga : moments intimes avec son petit garçon

Le monde de Shy'm ne tourne plus qu'autour de son fils. La chanteuse et ancienne jurée de Danse Avec Les Stars n'hésite pas à partager ses moments de tendresse et de jeune maman avec ses fans, via son compte Instagram. Récemment, l'interprète de Femme de couleur a posté une photo en noir et blanc d'elle et de son petit bout de chou. Comme à son habitude, l'artiste de 35 ans, originaire de Martinique cache la bouille de son bébé.

Ici, c'est avec ses longs cheveux qu'elle a camouflé le visage de son tout petit. Assise et portant son fils sur ses genoux, elle semble lui faire des bisous. "Attaque de maman !!!", note-t-elle en légende. Dans sa story, Shy'm a également partagé une courte vidéo pleine de douceur. On l'entend embrasser à pleine bouche son enfant, dont on entrevoit les jambes. Le petit rit aux grimaces de sa maman et se trémousse dans son body.