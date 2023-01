Shy'm séparée de Benoît Paire : le tennisman ému par certaines photos, son adorable réaction

En 2015, le tennisman Benoît Paire et la chanteuseShy'm formaient l'un de ces couples dont tout le monde parlait et très en vogue. L'interprète d'Et alors ! assistait à tous ses matchs et ils étaient véritablement inséparables. La surprise fut donc grande lorsqu'en janvier 2019, le sportif annonçait leur rupture à l'occasion d'un long entretien accordé au magazine Society. "Je suis tout seul", avait-il affirmé.

Un an et demi plus tard, dans la préface du livre Out ! - Histoires dingues et décalées : le tennis comme vous ne l'avez jamais vu du journaliste de L'Équipe Quentin Moynet, Benoît Paire se livrait davantage sur la fin de son histoire avec Shy'm, qui a été particulièrement difficile à vivre pour lui. "La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion", lâchait-il avec honnêteté.

Benoît Paire a en effet toujours beaucoup d'affection pour sa célèbre ex comme le prouve sa réaction à l'une de ses dernières publications Instagram. Alors que l'artiste de 37 ans partageait une rétrospective en vidéo de son année 2022, marquée par d'adorables clichés de son fils Tahoma (2 ans), il a glissé deux émojis avec des coeurs dans les yeux dans son fil de commentaires. "Un bout de mon 2022... à la folie je sers leurs corps. Et surtout le tien mon p'tit d'homme. Noyer 2022 Je doux. Joyeuse 2023 de nous", a de son côté légendé Shy'm, laquelle a comme toujours en revanche, préservé l'anonymat du père de son enfant. "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. J'ai toujours été très pudique là-dessus", expliquait-elle avant la naissance de Tahoma.