"Te concentrer sur le c*l de mes copines" : Julie Bertin clash son ex Benoît Paire et dévoile des messages privés !

C'est une histoire qui commençait pourtant bien, mais force est de constater que quelques mois après leur rupture, c'est la guerre entre Benoît Paire et Julie Bertin. Tout allait pour le mieux entre le tennisman et l'influenceuse, qui suivait aux quatre coins du monde son amoureux obligé de se déplacer un peu partout sur la planète pour pratiquer son métier. Le couple n'hésitait d'ailleurs pas à partager de nombreux moments de vie avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Malheureusement, en plein mois de juillet, la belle brune de 30 ans annonçait la fin de son histoire avec le sulfureux sportif.

"Je suis à deux doigts d'exploser. Ne venez plus me poser la question. Je ne veux plus rien avoir ni rien entendre de cette personne. Vous m'avez averti, je ne vous ai pas écouté", expliquait-elle à l'époque, laissant entendre que son ex n'avait pas été des plus fidèles avec lui. "Donc là vous m'envoyez tous vos screens ? Mdr, ça a même créé un snap dans le plus grand des calmes pour tchatcher sereinement et moi, je dors beaucoup trop", ajoutait la jeune femme qui s'est faite connaître grâce à sa participation à l'émission 10 Couples Parfaits. Et bien plusieurs mois après, Julie Bertin n'a pas tenu et elle a décidé de partager plusieurs de ses fameux screens dans sa story (qui sont disponibles dans le diaporama).

Je ne peux pas être méchante parce que je commence vraiment à avoir de la peine, mais tu devrais te concentrer sur ta carrière

Sur les imprimés d'écran qui lui ont été envoyés et dont on ne peut pas assurer l'authenticité, il semblerait que Benoît Paire ait envoyé des messages en conversation privée à plusieurs influenceuses et anciennes candidates de télé-réalité, comme Léna Guillou (l'ex d'Adil Rami), Emma Keitmann, Mélanie Orl et Mélissa Ben. Après avoir affiché ces messages censés rester privés, Julie Bertin se lâche à l'encontre de son ex : "Je ne peux pas être méchante parce que je commence vraiment à avoir de la peine, mais tu devrais te concentrer sur ta carrière. À défaut de te concentrer sur le c*l de mes copines".

Remontée contre Benoît Paire, Julie Bertin a donc décidé de l'afficher publiquement. Pour l'heure, le tennisman n'a pas réagi, mais il doit certainement être très agacé contre son ex. Ambiance...