Rupture pour Greg Yega et Mélanie Orl : "Les détails ne sont pas fameux"

Greg Yega et Mélanie Orlenko ont officialisé leur idylle cet été à travers leurs stories Instagram. Et c'est par le même réseau social que le couple a annoncé sa séparation, lundi 1er novembre 2021. L'ancien candidat des Marseillais ne file plus le parfait amour avec la belle Mélanie Orl, révélée dans L'île de la tentation en 2019. Via son compte, la jeune femme a donné les raisons de cette rupture, qui a dû en surprendre plus d'un ! "Trop d'embrouilles, trop de désaccords, plus du tout sur la même longueur d'onde, plus du tout les mêmes buts. Les détails ne sont pas fameux, vaut mieux que je les garde pour moi", a-t-elle expliqué.

"Honnêtement ? Pas envie. J'ai trop donné pour au final être trop déçue. Donc non merci. Chacun sa vie et tout le monde sera heureux", a lancé la jolie blonde qui ne souhaitait en dire plus.

De son côté, l'ancien compagnon de Maeva Ghennam, aujourd'hui influenceur et chanteur, a également réagi sur ses réseaux avec beaucoup de respect pour celle qui a partagé sa vie : "Comme vous l'avez vu tous et toutes, Mélanie Orl et moi, c'est fini (...) On ne s'entendait plus. Je n'ai strictement rien à regretter de Mélanie Orl. C'est une fille qui a été là pour moi. C'est une fille que je respecterai. C'est une fille qui m'a apporté beaucoup. On a essayé, cela n'a pas marché. Dans ma tête, je garde que du bon."