Maeva Ghennam séduite par Booba ? Folle soirée à Dubaï, le rappeur en sueur

Actuellement à Dubaï avec ses "fils" Hermès (son chien) et Akram (son meilleur ami), Maeva Ghennam s'est rendue à une soirée d'anniversaire avec Marc Blata et son épouse. Après s'être pomponnée et avoir enfilé une combinaison ultra moulante de la marque Marine Serre, la candidate de télé-réalité a eu le plaisir de rencontrer Booba, invité pour chanter lors de la fête.

Visiblement fan du rappeur, la jolie brune s'est montrée particulièrement proche et entreprenante avec l'interprète du titre Scarface. Un verre à la main, la candidate de l'émission Les Marseillais VS Le reste du monde n'a pas hésité à se rapprocher de lui pendant son show et à entonner ses chansons les plus thugs pour lui montrer toute son admiration. En sueur, Booba n'a pas véritablement prêté aux multiples attentions de Maeva et lui a même tourné le dos une bonne partie de la soirée. Mais qui sait, une histoire d'amour pourrait peut-être voir le jour entre Maeva Ghennam et le rappeur Booba ?

Fraîchement célibataire, la jeune femme a annoncé qu'elle n'était plus en couple le 9 octobre dernier. "Je suis célibataire, hihi" avait-elle indiqué en story Instagram. La jolie brune avait eu une aventure avec un homme prénommé Boli, fondateur de la Bright Frame Agency, une société dans le management et la communication. Avant cette douloureuse rupture, la candidate de télé-réalité avait été en guerre avec l'ex de ce compagnon (Mymy) car celle-ci avait confié que Boli continuait à lui envoyer des textos et des mails pour la draguer. Un drame pour Maeva Ghennam qui s'était sentie véritablement trahie par l'homme qu'elle aimait.

Quelques jours plus tôt, c'étaitJessica Thivenin etThibault Garcia qui s'étaient rendus au bar Le Tube à la soirée organisée par Booba et intitulée Come Chill with Booba. Les candidats de télé-réalité en avaient profité pour prendre la pose avec le rappeur.