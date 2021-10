Jessica Thivenin et Thibault : Soirée en amoureux et "chill" avec Booba

Le 21 octobre 2021, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont exceptionnellement fait garder leurs enfants Maylone (2 ans) et Leewane (2 mois). Les candidats des Marseillais (W9) ont passé une soirée en amoureux, ou presque !

C'est au bar Le Tube, à Dubaï, que la belle blonde de 31 ans et le beau brun de 30 ans se sont rendus afin de profiter d'une soirée organisée par Booba et intitulée "Come Chill with Booba". Tout est dit dans le nom de l'événement, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont venus passer un bon moment avec le rappeur de 44 ans. Au programme : chicha ou encore se prendre pour une star de la chanson devant un micro de studio. La musique était bien entendu au rendez-vous.

Si Jessica Thivenin et Thibault n'ont pas eu le plaisir de prendre la pose avec Booba, Laurent Correia a pu se faire immortaliser à ses côtés, tout comme le blogueur Marc Blata (qui avait révélé l'affaire de sorcellerie dans laquelle Carla Moreau était impliquée). Le boxeur de muay-thaï et acteur Dida Diafat ou encore Chamo étaient aussi de la partie hier soir.

Nul doute que tous ont passé une belle soirée. Fort heureusement, cela n'est pas tombé le jour où Jessica Thivenin se sentait mal. Le 19 octobre dernier, elle a été prise de violentes douleurs, alors qu'elle regardait une série avec son époux. "Hier il m'est arrivé un truc de fou. D'un coup, devant la série, une douleur dans les ovaires en bas, comme jamais je n'en ai jamais eu de ma vie. C'est-à-dire que même l'accouchement c'était easy ! Je pleurais et je pouvais même pas me lever du lit", avait-elle expliqué le lendemain avant de se rendre à l'hôpital. Rien de grave heureusement, elle a appris que c'était "simplement" un kyste qui avait éclaté.