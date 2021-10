Jessica Thivenin incapable de bouger et en larmes : rendez-vous à l'hôpital et explications

Tout, tout, tout vous saurez tout sur Jessica Thivenin. La candidate des Marseillais (W9) a pour habitude de partager tous les détails de sa vie avec ses abonnés, sur Snapchat et Instagram. Et ce jeudi 20 octobre, c'est l'une de ses mésaventures qu'elle a partagée.

Sa soirée de la veille avait très bien commencé. Après avoir couché ses enfants Maylone (2 ans) et Leewane (bientôt 2 mois), la belle blonde de 31 ans a profité de sa soirée devant une série, avec son mari Thibault Garcia. Mais d'un coup, elle a été prise de violentes douleurs comme elle l'a expliqué à ses abonnés : "Hier il m'est arrivé un truc de fou. D'un coup, devant la série, une douleur dans les ovaires en bas, comme jamais je n'en ai jamais eu de ma vie. C'est-à-dire que même l'accouchement c'était easy ! Je pleurais et je pouvais même pas me lever du lit."

Si son cher et tendre lui a conseillé de se rendre aux urgences, Jessica Thivenin a préféré prendre un médicament pour voir si la douleur partait. Fort heureusement, cela a été efficace. Mais, par mesure de précaution, la jeune femme s'est tout de même rendue à l'hôpital le lendemain, afin de vérifier si tout allait bien. Après un examen gynécologique, elle a donc appris qu'elle avait un "kyste qui a éclaté". "C'est horrible, ça fait vraiment très, très mal", a-t-elle conclu. Un souvenir qu'elle préfère, à coup sûr, rapidement oublier.

Elle préfèrerait également oublier certains commentaires qu'elle reçoit parfois, sur son physique. Ces dernières semaines, de nombreux internautes l'ont accusé d'avoir abusé de la chirurgie esthétique après avoir refait ses lèvres et, semble-t-il, ses pommettes. Agacée, Jessica Thivenin s'était donc saisie de son compte Snapchat pour faire une petite mise au point. "En fait les gars je vais vous dire quelque chose, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps. Si demain j'ai envie de me faire poser un implant au milieu du front en forme de corne je le ferai, que vous soyez contents ou pas. Le principal c'est que moi je sois contente de ce que je fais", avait-elle notamment répliqué.