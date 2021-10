Maeva Ghennam de nouveau célibataire : elle tacle son ex après la rupture

Pour la plupart d'entre nous, une rupture est souvent synonyme de larmes et de journées passées en pyjama devant Netflix à manger des crèmes glacées. Mais pour Maeva Ghennam, il en est tout autre ! Fraîchement célibataire, la candidate de télé-réalité a annoncé sa rupture avec son petit-ami d'une manière très particulière. En légende d'un cliché où elle prend la pose avec des lunettes de soleil et une robe Chanel, elle écrit : "Je suis célibataire, hihi" (notez bien le "hihi" qui a toute son importance).

Histoire d'en rajouter une couche, la jeune femme a également publié de nombreuses réactions d'internautes qui s'amusent du fait qu'elle semble totalement indifférente à sa séparation. Une manière directe de valider les propos tenus par ses abonnés. "Comment elle s'en bat les steaks, elle en a rien à faire", "Maeva sa passion c'est annoncer ses ruptures sur Snap aussi simplement que si elle disait 'bon appétit", "Elle me fume avec son "hihi". On dirait qu'elle s'en fout à un point jpp", "Je crois qu'elle essaye de faire passer un message à quelqu'un..." peut-on ainsi lire dans la story de Maeva.

Supposée en couple avec un homme prénommé Boli, fondateur de la Bright Frame Agency, une société dans le management et la communication, la jolie brune lui a également envoyé un message cinglant en partageant une citation, sans équivoque : "Etre célibataire c'est la meilleure des choses".

Pour rappel, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde a été en guerre avec l'ex de Boli (Mymy) car celle-ci avait confié que Boli continuait à lui envoyer des textos et des mails pour la draguer dans le dos de Maeva. "Celle qui b*** mon ex est priée de faire ça mieux car il est toujours en train de m'envoyer des messages, des mails carrément hihi" avait lancé Mym sur Snapchat (qui semble également adepte du "hihi") Une guerre entre les deux femmes avait alors débutée mais celle-ci semble désormais définitivement terminée.