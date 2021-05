Manon et Julien Tanti, leur fils Tiago fête ses 3 ans : les photos de son incroyable anniversaire

Décidément, le mois de mai est bien rempli pour Julien Tanti et sa femme Manon Marsault. Quelques semaines après avoir renouvelé leurs voeux de mariage lors d'une grande cérémonie sur la plage, les plus célèbres des Marseillais ont fêté en grande pompe l'anniversaire de leur fils Tiago qui a eu 3 ans lundi 24 mai 2021. Et pour l'occasion, il a eu le droit à une véritable fête de champion !

En effet, sur Instagram, ses parents ont partagé en long, en large et en travers la journée qu'ils lui ont organisée, sur le thème des super-héros. Tout le monde a joué le jeu et s'est déguisé pour faire plaisir au petit garçon. Julien Tanti en Batman, Manon Marsault en Catwoman... Sans oublier le reste de leurs fratés issus de la télé-réalité. Parmi les invités triés sur le volet se trouvaient Milla Jasmine en Wonderwoman, Maeva Ghennam en SuperGirl, Nikola Lozina en Edward Nygma ou encore le couple formé par Benjamin Samat et Maddy Burciaga en Indestructibles. Outre les costumes, Tiago a pu profiter d'un décor exceptionnel à Dubaï et d'activités toutes aussi incroyables, comme le gigantesque toboggan gonflable qui a été installé et la venue d'un magicien et de ses belles colombes. Autant de choses qui ont certainement rendu cette journée inoubliable.