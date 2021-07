Paga et Greg (Les Marseillais) débarquent à la radio, un duo qui "va faire du bruit"

"C'est dieu qui donne les bebew", comme aime à le dire Greg. Et il vient de lui donner une très belle opportunité. Comme l'a dévoilé Le Parisien en avant-première, son meilleur ami Paga et lui vont avoir leur propre émission, non pas à la télévision mais à la radio.

Les candidats des Marseillais (W9) ont en effet décroché la case 21h-minuit, un dimanche par mois, sur Fun Radio. "Une émission qui va faire du bruit" comme le précise Le Parisien. "L'actualité des Marseillais, même hors antenne, sera le fil rouge de cette émission. Avec un invité, ils nous parleront également de l'envers du décor", a expliqué Tristan Jurgensen, directeur général de Fun Radio et RTL2. Ils seront accompagnés d'Alice Totino, connue pour coprésenter Lovin'Fun. Une émission qui n'a pas été renouvelée faute d'audience. La jeune femme sera tout de même en plus à l'antenne avec La story d'Alice les autres dimanches sur la même case horaire.

Nul doute que Greg et Paga rassembleront de nombreux auditeurs. A eux d'eux, ils cumulent plus de 3,6 millions d'abonnés. Et leur duo fonctionne bien car ils se connaissent depuis plusieurs années. Ils étaient en effet déjà meilleurs amis avant que Greg n'intègre le tournage des Marseillais aux Caraïbes, une émission diffusée en 2019. Leur complicité est donc indéniable. Chaque saison depuis, ils amusent les téléspectateurs avec leurs délires. Et ils les passionnent également avec leurs histoires d'amour compliquées. On pense notamment au charmant brun et à Maeva Ghennam qui se mettent ensemble et se quittent plus vite qu'une ombre. Les auditeurs ne devraient donc pas s'ennuyer avec les deux complices.

Autre nouveauté pour la station, Camille Cerf a été recrutée. Et elle sera en duo avec Mikka "pour une émission qui revient sur les buzz de la semaine, diffusé le samedi et dimanche de 13 à 14 heures" précise Le Parisien. "Camille est très aguerrie, très amusante et pas du tout intimidée", a déclaré Tristan Jurgensen. Enfin, Fun Radio pourra compter sur Cartman, du lundi au jeudi, de 21h à minuit. "Ça sera un grand show qui n'aura rien à voir avec Lovin'Fun, où nous étions plus dans la libre antenne et le conseil. Là, on va rire et s'amuser. Des radios musicales, nous serons les seuls sur ces créneaux-là !", a conclu le patron de la radio.